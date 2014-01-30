МИД Украины отчитается иностранным дипломатам о политической ситуации в стране

В рамках регулярного информирования дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, о прогрессе в урегулировании политической ситуации сегодня в 12.00 в МИД состоится очередная встреча министра иностранных дел Леонида Кожары с главами дипломатических миссий ЕС, США, Канады, Норвегии, России и Швейцарии.

Читайте такжеКожара рассказал послам о переговорах Януковича и оппозиции

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, во встрече также примет участие министр юстиции Елена Лукаш.