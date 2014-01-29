В Тернополе расследуют факт повреждения милицейской видеокамеры майдановцами

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, один из активистов во время Народного вече указал обществу на сотрудника милиции, который исполнял свои служебные обязанности и осуществлял съемку.

По данным милиции, люди набросились на милиционера с требованиями покинуть площадь. При этом один из нападавших вырвал из рук оператора видеокамеру, повредив микрофон и другие детали техники.

Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легкой или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.