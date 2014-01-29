В Тернополе расследуют факт повреждения милицейской видеокамеры майдановцами
Следователи Тернопольского городского отдела милиции открыли уголовное производство по факту повреждения служебной видеокамеры, которой работник милиции документировал события, происходившие на Театральной площади 22 января.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, один из активистов во время Народного вече указал обществу на сотрудника милиции, который исполнял свои служебные обязанности и осуществлял съемку.
По данным милиции, люди набросились на милиционера с требованиями покинуть площадь. При этом один из нападавших вырвал из рук оператора видеокамеру, повредив микрофон и другие детали техники.
Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легкой или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.