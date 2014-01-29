СМИ: В Кировограде арестованы десять активистов (список)

Десять активистов протестов в Кировограде были приговорены к различным срокам содержания под стражей

Поводами для избрания меры пресечения были "неподчинение милиции" или "хулиганство", сообщает местное издание gre4ka.info. Список задержанных: 1. Игорь Деркач (ВО "Свобода") - 4 суток ареста; 2. Святослав Коваль (ВО "Свобода") - 15 суток ареста; 3. Максим Гуцалюк (ВО "Свобода") - 15 суток ареста; 4. Сергей Горбовский (председатель городской организации ООО "УДАР") - 15 суток ареста. Читайте такжеВ Кировограде двум активистам Евромайдана разбили головы резиновым молотком5. Николай Онул (бизнесмен, общественный активист) - 15 суток ареста 6. Николай Гречуха (активист Евромайдана, депутат Кировского райсовета) - 13 суток 7. Виталий Коваль (руководитель кировоградского Автомайдана и организации "ДАІ не ДАЙ") - 13 суток 8. Игорь Якименко (ВО "Свобода") 9. Александр Ратушняк (председатель Кировоградской областной организации "Просвита", преподаватель КГПУ им.Винниченко ) - 60 суток содержания в СИЗО 10. Виталий Егоров (лидер ультрас кировоградской "Зирки") - 60 суток содержания в СИЗО

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