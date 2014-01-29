Силовой сценарий не снят с повестки дня - Яценюк
04:40, 29 января 2014Политика
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Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что введение чрезвычайного положения в Украине до сих пор стоит на повестке дня.
Яценюк заявил, что введение чрезвычайного положения в Украине до сих пор стоит на повестке дня
Об этом он заявил в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.
"Силовой сценарий не снят с повестки дня. Он есть. Сегодня прошла информация о том, что в воинские части было направлено специальное обращение президена Януковича о необходимости восстановления конституционного правопорядка или другими словами о том, чтобы армия поддержала действующего президента", - сказал Яценюк.
"Я уверен, что если президент пойдет путем подписания указа о чрезвычайном положении, - это подпись под сотнями жертв, это подпись под кровопролитием и это подпись под уничтожением страны", - добавил он.
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