В Верховной Раде объявлен перерыв до 16.00
12:54, 28 января 2014Политика
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Владимир Рыбак объявил перерыв в Верховной Раде
Рыбак объявил перерыв
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отметил, что в 16.00 планируется рассмотрение «очень важного закона об амнистии».
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Спикер призвал всех народных депутатов принять участие в заседании парламента, которое начнется в 16.00.
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