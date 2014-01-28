В Верховной Раде объявлен перерыв до 16.00

Владимир Рыбак объявил перерыв в Верховной Раде

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отметил, что в 16.00 планируется рассмотрение «очень важного закона об амнистии». Читайте такжеРада отменила большинство диктаторских законов 16 января Спикер призвал всех народных депутатов принять участие в заседании парламента, которое начнется в 16.00.

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