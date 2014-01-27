Литвин: ВР не хватит голосов для введения ЧП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после встречи внефракционных народных депутатов, которая проходила в парламенте.

«Когда планируешь предпринимать первый шаг - нужно подумать, какой будет реакция на этот первый шаг и каким будет действие. Я абсолютно не вижу сегодня в ВР 226 голосов для того, чтобы поддержать это решение (о чрезвычайном положении – УНИАН)», - сказал Литвин.

По его мнению, если даже такой указ и будет подписан, то это приведет к противоположным последствиям, в частности, произойдет захват административных зданий на «Печерских холмах».

Как сообщал УНИАН, активисты "Спільної справи" поздно вечером 26 января захватили одно из зданий Министерства юстиции, которое находится в Киеве на улице Городецкого, 13.

После этого министр юстиции Елена Лукаш, которая входит в группу переговорщиков от власти, заявила: если в течение получаса не освободят министерство, то она будет обращаться в СНБО с требованием инициировать введение чрезвычайного положения.