В Тернополе запретили деятельность и символику ПР и КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на внеочередной сессии. За данное решение единогласно проголосовали все 40 депутатов горсовета.

Депутаты, в частности, обратились к Главному управлению юстиции в области с предложением снять с регистрации городскую организацию Партии регионов и Компартии, как противоречащих национальным интересам и нарушающих права и свободы граждан Украины.

Кроме того, народные избранники приняли обращение к членам Тернопольской городской организации Партии регионов и "прислужникам действующего режима".

Читайте такжеИвано-Франковский облсовет запретил на территории области символику ПР и КПУВ нем они указали, что принятие антиконституционных диктаторских законов, произвол правоохранительных органов, жертвы на Евромайдане продемонстрировали глухоту властей к требованиям Украинского народа и неспособность руководства государства - представителей правящей Партии регионов - преодолеть политический кризис, а вместо этого, наоборот обострили рост напряжения в обществе и вызвали массовые акции протеста в Украине и области.

«На руках вашей партии залитый кровью украинского народа Майдан и убийство невинных людей. Будучи членами Партии регионов, вы также несете политическую и моральную ответственность за действия своих соратников. Вступив в ряды партии власти, вы надеялись на защиту своего бизнеса, карьерный рост, соответствующие льготы и привилегии. Сегодня мы призываем вас сделать выбор в пользу украинского народа, который является единственным носителем власти в нашем государстве, а не в пользу режима Януковича-Азарова», - сказано в обращении.

Депутаты призвали представителей Партии регионов найти в себе "остатки человеческого духа и достоинства" и немедленно покинуть ряды ПР.