На Грушевского митингующие ужесточили пропускной режим

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, к первой баррикаде из сожженной спецтехники пропускают только работников СМИ, волонтеров и медиков.

Читайте такжеНа столичном Майдане находится около двух тысяч человекОднако на улице Грушевского длится перемирие. Возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского находятся около 500 человек.

Митингующие продолжают расчищать снег на проезжей части, укреплять баррикады и периодически кричат: «Слава Украине! Героям слава!».