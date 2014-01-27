На столичном Майдане находится около двух тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, люди греются возле бочек с огнем.

Также на Майдане функционируют полевые кухни.

Читайте такжеСолист ДДТ поддержал Евромайдан и посоветовал отделять зерна от плевелНепосредственно возле сцены находятся несколько сотен человек, они смотрят исторические фильмы.

На баррикаде на улице Институтской возле верхнего выхода станции метро "Крещатик", которая достигает высоты 3,5 м, находятся несколько десятков охранников Майдана. Здесь производится запись в силы Самообороны. Также здесь вывесили плакат с надписью «Левоохранители, переходите на правую сторону».