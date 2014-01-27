Двум активистам за перевозку шин на Майдан суд дал по месяцу СИЗО

Как сообщают активисты в сообществе Евромайдан SOS, два суда над активистами, которых задержали за перевозку шин, состоялись 26 января.

Как сообщила знакомая Овсиенко, ГАИ задержало активиста 24 января в 13:45 на бул. Леси Украинки.

"Сначала его повезли для дачи объяснений в Печерский райотдел МВД, потом в Соломенский. К 00:00 никаких объяснений относительно оснований для задержания Михаила ему никто не давал. Сотрудников райотдела не могли дать никаких объяснений по просьбе близких. Было очевидно, что они ждут указания. В час ночи следователь приказал: "не отпускать". Составили протокол, с нарушениями", - отмечает знакомая, которая давала объяснения вместе с Овсиенко.

В два часа ночи к Михаилу пригласили адвоката. На следующий день в 9:00 в райотделе уже выяснилось, что Овсиенко инкриминируют массовые беспорядки на Грушевского совместно с 3-5 тысячами человек.

Защита Михаила Овсиенко намерена подавать апелляцию на решение Соломенского суда.