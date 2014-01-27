Волынская милиция: мы с народом, мы - украинцы
01:02, 27 января 2014Политика
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Волынские милиционеры заявили, что служат украинскому народу и не будут применять силу к митингующим.
Во время пикетирование здания областного совета в Луцке 24 января депутат местного совета Николай Давидюк обратился к милиционерам с просьбой не трогать людей.
В ответ на просьбу, правоохранители ответили: "Мы с народом. Мы - украинцы", и отметили, что не намерены применять силу.
Растроганный депутат обнял одного из милиционеров.
Это зафиксировал на видео один из очевидцев, сейчас это видео очень быстро распространяется по интернету.
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