Волынская милиция: мы с народом, мы - украинцы

Во время пикетирование здания областного совета в Луцке 24 января депутат местного совета Николай Давидюк обратился к милиционерам с просьбой не трогать людей.

В ответ на просьбу, правоохранители ответили: "Мы с народом. Мы - украинцы", и отметили, что не намерены применять силу.

Растроганный депутат обнял одного из милиционеров.

Это зафиксировал на видео один из очевидцев, сейчас это видео очень быстро распространяется по интернету.