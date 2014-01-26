В Украинском доме размещались не Внутренние войска, а "другие подразделения" - пресс-служба ВВ

Об этом заявила пресс-служба внутренних войск МВД Украины.

«В некоторых средствах массовой информации появилась недостоверная информация о том, что во время событий под Украинским домом на Европейской площади в помещении здания находились военнослужащие внутренних войск МВД Украины. Категорически опровергаем эту информацию и подчеркиваем, что ни одного военнослужащего внутренних войск МВД Украины в Украинском доме не находилось, также там не было курсантов Академии внутренних войск МВД Украины. В Украинском доме были расположены другие подразделения милиции», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ милиции считают, что силовиков под Украинским домом хотели взять в заложникиВ пресс-службе внутренних войск просят работников СМИ "не распространять неправдивую информацию и обращаться к официальным источникам".

Как сообщали ранее украинские СМИ, один из лидеров оппозиции Виталий Кличко заявил, что в Украинском доме не было и "беркутовцев".