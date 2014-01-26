В Украинском доме активисты закрывают мешками разбитые окна и готовят места для сна

Как передает корреспондент УНИАН, продолжается уборка территории перед зданием и в фойе.

Люди счищают лед и выносят мусор. Разбитые окна закрывают мешками со снегом, фанерой и другими подручными материалами.

На втором и третьем этажах митингующие готовят места для ночевки.

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Вход на четвертый и пятый этажи перекрыты и находятся под охраной членов самообороны, поскольку там размещаются экспонаты Музея истории Киева.

В помещении находятся более сотни человек, которые спокойно перемещаются по зданию. Некоторые отдыхают на стульях, некоторые пьют чай и едят бутерброды. В целом в помещении спокойно, тихо и тепло.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 25 на 26 января активисты заняли Украинский дом в центре Киева. В здании будет расположен пункт обогрева и пресс-центр.