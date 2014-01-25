На Европейской площади люди зажгли свечи в память о погибших активистах
18:02, 25 января 2014Политика
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На Европейской площади в центре Киева проходит акция в память о погибших активистах Майдана.
Люди поминают Сергея Нигояна и других убитых активистов
Как передает корреспондент УНИАН, около 200 человек образовали круг и зажгли свечи. Количество людей постоянно увеличивается.
Перемирие на улице Грушевского продолжается. Протестующие и силовики пока воздерживаются от активных действий.
Как сообщал УНИАН, на улице Грушевского в Киеве с 19 января продолжаются столкновения между активистами Майдана и бойцами спецподразделения МВД ”Беркут” и Внутренних войск. Сотни людей ранены, есть погибшие.
По данным ВО «Свобода», в Киеве в последние дни погибли 5 участников протестных акций - Сергей Нигоян из Днепропетровска, белорус Михаил Жизневский, львовянин Юрий Вербицкий, еще двое погибших пока не опознаны.
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