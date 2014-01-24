Янукович уволил Акимову и сделал первым заместителем главы АП Портнова
20:27, 24 января 2014Политика
0 0обновлено
Президент Украины Виктор Янукович своим Указом уволил Ирину Акимову с должности первого заместителя главы Администрации Президента, назначив ее другим Указом Советником Президента
Портнов назначен новым первым заместителем главы АП
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.
Также Янукович своим Указом утвердил Акимову представителем Президента в Кабинете министров Украины.
Читайте такжеЯнукович обещает переформатирование правительства и амнистию активистам
Президент своим указом № 39/2014 назначил Андрея Портнова первым заместителем главы Администрации Президента Украины.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter