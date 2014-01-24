Янукович уволил Акимову и сделал первым заместителем главы АП Портнова

20:27, 24 января 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович своим Указом уволил Ирину Акимову с должности первого заместителя главы Администрации Президента, назначив ее другим Указом Советником Президента

Портнов назначен новым первым заместителем главы АП

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Также Янукович своим Указом утвердил Акимову представителем Президента в Кабинете министров Украины.

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Президент своим указом № 39/2014 назначил Андрея Портнова первым заместителем главы Администрации Президента Украины.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

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