Тернопольский губернатор выразил готовность повеситься по приказу Президента

Об этом он сообщил в телефонном разговоре тернополянам, которые проводят протест в помещении облгосадминистрации, сообщает IA ZIK.

Валентину Хоптяну позвонил руководитель штаба национального сопротивления города Владимир Стаюра. Председатель ОГА заверил, что его нет на рабочем месте из-за плохого самочувствия, поскольку еще со вчерашнего дня у него поднялось давление.

В то же время, на предложение подать в отставку Хоптян ответил категорическим отказом. Он отметил, что сделает это только по указанию президента.

Читайте такжеВ Тернополе захватили ОГАНа вопрос, будет ли он и вешаться, если прикажет Янукович, председатель Тернопольской ОГА заявил в присутствии журналистов, что готов сделать и это.

«Если скажет вешаться - повешусь», - отметил Хоптян.

Напомним, вчера вечером в Тернополе митингующие захватили облгосадминистрацию. Около двух часов многотысячная толпа пытался попасть внутрь, однако милиция препятствовала этому. Наконец под напором толпы двери не выдержали и тернополяне вошли в помещение.

С председателем ОГА Валентином Хоптяном им встретиться не удалось. Митингующие, которые провели в админздании ночь, не застали его на рабочем месте и сегодня.

Сейчас, отмечают активисты, они разыскивают председателя ОГА в больницах области, чтобы лично поинтересоваться состоянием его здоровья.