Луганские фанаты «Зари» заявили, что не станут «титушками»

Об этом сообщается на странице организации Вконтакте.

Члены движения приняли решение о том, что никто из членов организации не должен ехать в Киев в качестве "титушки".

-Кто поедет зарабатывать деньги таким образом, могут не возвращаться, - говорится в сообщении.

сегодня гражданский сектор Луганского Евромайдана предложил местным "ультрасам" объединить усилия, в частности речь шла о том, что футбольные болельщики могли бы охранять акции активистов.

Отметим, также что сегодня 50 болельщиков "Шахтера" в масках и капюшонах пришли организованной колонной на площадь перед памятником Тарасу Шевченко в центре Донецка, где проходит Евромайдан.

На вопрос журналистов какую организацию представляют молодые люди они ответили, что представляют молодежь города Донецка, которая не согласна с тем, что «титушки» мешают людям высказывать свое мнение на Евромайдане.