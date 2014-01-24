Луганские фанаты «Зари» заявили, что не станут «титушками»
Сегодня организация футбольных болельщиков "Заря Ультрас"провела сбор на стадионе "Авангард" в связи с ситуацией в стране.
Об этом сообщается на странице организации Вконтакте.
Члены движения приняли решение о том, что никто из членов организации не должен ехать в Киев в качестве "титушки".
-Кто поедет зарабатывать деньги таким образом, могут не возвращаться, - говорится в сообщении.
сегодня гражданский сектор Луганского Евромайдана предложил местным "ультрасам" объединить усилия, в частности речь шла о том, что футбольные болельщики могли бы охранять акции активистов.
Отметим, также что сегодня 50 болельщиков "Шахтера" в масках и капюшонах пришли организованной колонной на площадь перед памятником Тарасу Шевченко в центре Донецка, где проходит Евромайдан.
На вопрос журналистов какую организацию представляют молодые люди они ответили, что представляют молодежь города Донецка, которая не согласна с тем, что «титушки» мешают людям высказывать свое мнение на Евромайдане.