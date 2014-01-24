Янукович заверил Президента Еврокомиссии в желании мирного урегулирования ситуации в Украине

Как сообщает пресс-служба главы государства, Янукович провел телефонный разговор с Баррозу.

Стороны обсудили вопрос урегулирования политического конфликта в Украине. Глава государства заверил собеседника в отсутствии каких-либо расхождений во взглядах по мирному урегулированию ситуации.

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Янукович сообщил Баррозу о разговоре с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком.

По словам главы государства, в ближайшие дни в Украине состоится внеочередная сессия парламента, где будут рассмотрены все вопросы, затронутые в ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта.