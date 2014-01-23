Рыбак по просьбе Януковича собирает внеочередную сессию Рады

Об этом глава государства сказал во время встречи с председателем ВР Владимиром Рыбаком, сообщает пресс-служба Президента.

«Вы знаете, что массовые беспорядки, которые произошли в последнее время, сопровождались насилием, кровопролитием, поджогами. То есть, сегодня ситуация требует немедленного урегулирования », - сказал Янукович.

«Я просил бы вас призвать депутатов собраться и обсудить эту ситуацию», - подчеркнул он.

По убеждению главы государства, парламент должен стать площадкой для продолжения урегулирования политического кризиса.

«Те переговоры, которые сегодня идут у меня с оппозицией, - это одна часть урегулирования политического кризиса. Вторая часть - эту дискуссию надо переводить на парламентскую площадку. Предложения, которые будут наработаны и во время моих переговоров, и во время подготовки к сессии вместе с народными депутатами, - их нужно рассмотреть в парламенте», - сказал Янукович. Он подчеркнул необходимость продолжения работы парламента, несмотря на отпуск депутатов.

В свою очередь спикер сообщил, что уже сегодня подпишет распоряжение на проведение внеочередной сессии парламента.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом спикер сказал во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем.

«Думаю, что я сегодня уже подпишу такое распоряжение, и в начале недели мы пригласим депутатов Верховной Рады, чтобы рассмотреть все вопросы, которые сегодня возникают», - сказал председатель ВР.

Рыбак отметил, что в связи с ситуацией в стране «отпуск будет позже».

«Есть очень много вопросов, которые надо решать не на Майдане, а надо решать в сессионном зале. Действительно, надо, чтобы оппозиция и большинство собрались и рассмотрели те вопросы, которые возникают: и отставка правительства, и те вопросы, которые есть по тем законам, которые Верховная Рада приняла», - отметил Рыбак.

По его словам, большинство и оппозиция должны прислушиваться друг к другу, но «на первом плане надо поставить вопрос спокойствия в нашем государстве».