События в Киеве не поддерживает большинство граждан Украины - Азаров

Как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом в Давосе.

Азаров также поблагодарил Ягленда за взвешенную оценку ситуации в Киеве. "Я очень благодарен Вам за взвешенную позицию относительно ситуации в Киеве. Я понимаю обеспокоенность европейских политиков. Поверьте, я, как премьер-министр, переживаю не меньше. Мы готовы принять все решения для того, чтобы урегулировать эту ситуацию на основе компромисса», - сказал Азаров.