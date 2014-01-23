Владимир Кличко требует прекратить убийства украинцев

Чемпион мира по профессиональному боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Владимир Кличко требует от Президента Украины Виктора Януковича прекратить убийства украинцев.

Об этом Кличко написал на официальном сайте братьев Кличко в Twitter. “Президент Янукович, остановите бессмысленное убийство сестер и братьев украинцев! Владимир Кличко”, - говорится в сообщение.

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