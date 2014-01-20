Кличко призвал украинцев защитить свою страну и свое будущее

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко призывает украинцев на столичный Майдан, чтобы защитить свою страну и свое будущее.

Об этом говорится в обращении Кличко к украинцам, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

Как заявил Кличко, власть объявила войну народа Украины и ее действия довели ситуацию до того, что в центре столицы проходят боевые действия.

«В Украине произошло то, чего не было за время Независимости. И то, что, по-видимому, не показалось людям в глупом сне - боевые действия в центре столицы. И к этой ситуацию привела власть», - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что власть, которая два месяца не слышит граждан и делает вид, что в стране ничего не происходит, объявила войну народу Украины, и это привело к страшным последствиям.

«Я призываю всех граждан и патриотов защитить свою страну и свое будущее! Сегодня место всех небезразличных - в столице. На Майдане», - подчеркнул лидер «УДАРа».

Кличко отметил, что власть стягивает в столицу бойцов со всей страны.

«Но нас больше. И мы будем вместе! Садитесь в машины, маршрутки, автобусы. Вы нужны здесь, чтобы победила Украина, а не Янукович!», - призвал украинцев Кличко.