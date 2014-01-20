Ветераны польской "Солидарности" призвали украинцев продолжить борьбу

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом говорится в их видео-ролике, обнародованном в воскресенье, 19 января.

В трехминутном обращении к украинцам четверо активистов "Солидарности" вспомнили о польском опыте борьбы с коммунистическим режимом в 80-е годы прошлого столетия и пожелали, чтобы "движение Евромайданов" сыграло такую же роль в Украине.

"Мы поддерживаем вас в борьбе, потому что понимаем, что она должна продолжаться. И что не бывает свободы просто так", - сказал многолетний сенатор пост-коммунистической Польши и ныне судья суда, ответственного за привлечение к ответственности высших высокопоставленных лиц в Польше (Trybunal stanu) Збигнев Ромашевский.

Ветераны "Солидарности" отметили, что борьба в Польше была нелегкой, призвав быть готовыми к этому и в Украине.

"Ваши эмоции, ваше сопротивление также должны выдержать какое-то время, чтобы вызвать какие-то качественные перемены и чтобы ваша свобода вызрела в борьбе", - отметил Чеслав Белецький, который был депутатом польского Сейма.

"Так, как Солидарность поспособствовала успеху в Польше, так желаю и вам, чтобы движение Евромайданов стало движением перемен и успеха", - добавил еще один бывший антикоммунистический деятель и позже депутат Сейма Збигнев Буек, отметив, что лично был свидетелем того, как формировался Евромайдан в Харькове.

Генрик Вуец, который сейчас является советником Президента Польши выразил убеждение, что украинцы обязательно победят, потому что "народ всегда в конце концов выиграет".

Он также призвал к взаимной поддержке участников акции протеста, отметив, что так было во времена польской "Солидарности".

"Но суть этих солидарных действий, мы знали, что нельзя никого оставлять, нужно защищать каждого, особенно, если его преследуют", - сказал Вуец.

Ветераны "Солидарности" завершили свое выступление несколькими фразами о поддержке участников акции протеста на украинском языке, последней из которых стала: "Вместе и до конца".

Они также продемонстрировали плакаты с лого "Солидарности" в цветах национального флага Украины.