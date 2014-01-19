Милиция подогнала водомет на расстояние не более 20 метров от митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, водомет находится на расстоянии не более 20 метров от радикально настроенных протестующих.

По всему периметру находится большое количество правоохранителей.

Со стороны милиции в толпу митингующих постоянно бросают светошумовые и газовые гранаты, а митингующие, в свою очередь, бросают в милицию камни и петарды.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.