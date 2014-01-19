Милиция подогнала водомет на расстояние не более 20 метров от митингующих
21:44, 19 января 2014Политика
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Милиция подогнала водомет непосредственно к шеренге милиции, выстроившейся на улице Грушевского в центре Киева, где продолжаются ожесточенные столкновения между митингующими и правоохранителями
Водомет подогнали к протестующим
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, водомет находится на расстоянии не более 20 метров от радикально настроенных протестующих.
По всему периметру находится большое количество правоохранителей.
Со стороны милиции в толпу митингующих постоянно бросают светошумовые и газовые гранаты, а митингующие, в свою очередь, бросают в милицию камни и петарды.
Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.
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