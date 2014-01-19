Автомайдан отправляется на Межигорье

Об этом сообщает Твиттер Автомайдана.

"Передовые отряды Автомайдана отправляются на Мегажирье! Прямо сейчас! Оболонь, Троещина, Куреневка, Вышгород, присоединяйтесь!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что одного из лидеров оппозиции Виталия Кличко пропустили в резиденцию Виктора Януковича в Межигорье.