Автомайдан отправляется на Межигорье
22:07, 19 января 2014Политика
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Автомайдан объявил о начале похода на Межигорье
Автомайдан поехал к Межигорью
Об этом сообщает Твиттер Автомайдана.
"Передовые отряды Автомайдана отправляются на Мегажирье! Прямо сейчас! Оболонь, Троещина, Куреневка, Вышгород, присоединяйтесь!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что одного из лидеров оппозиции Виталия Кличко пропустили в резиденцию Виктора Януковича в Межигорье.
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