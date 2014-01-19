Кличко призывает митингующих не провоцировать "Беркут"
15:22, 19 января 2014Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко призвал митингующих не прибегать к силовым действиям в отношении правоохранителей.
Кличко призывает митингующих не провоцировать "Беркут"
Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал на месте происшествия на ул. Грушевского в Киеве. Кличко отметил, что применение силы против милиционеров - это провокация, которая заставит «беркутовцев» прибегнуть к силовым действиям.
По его словам, он договорится о том, чтобы людям открыли проход к зданию Верховной Рады. Эту речь Кличко митингующие встретили недовольными криками и свистом.
Сейчас протестующие раскачивают один из милицейских автобусов, а правоохранители в ответ применили свето-шумовые гранаты.Ситуация продолжает оставатися напряженной.
Напомним, около 500 активистов подошли к кордону милиции на Грушевского, протестующие забираются на грузовики.
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