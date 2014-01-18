На Майдане в субботу планируются провокации – оппозиция

Об этом сообщает пресс-служба Батьківщины.

"Бойцы из печально известного харьковского бойцовского клуба "Оплот" в количестве 200-300 человек во главе с известным провокатором Евгением Жилиным будут в 11.00 пытаться уничтожить палатки и баррикады киевского Майдана.

Провокация будет осуществляться под прикрытием сфабрикованного обращения киевлян с требованием разблокировать Крещатик. По информации штаба, киевские "гопники" отказались выполнять заказ власти по организации провокаций против Майдана", - говорится в сообщении.