На Майдане в субботу планируются провокации – оппозиция
00:31, 18 января 2014Политика
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В Штабе национального сопротивления есть оперативная информация об организации в субботу, 18 января, провокаций на Майдане.
На Майдане в субботу планируются провокации – оппозиция
Об этом сообщает пресс-служба Батьківщины.
"Бойцы из печально известного харьковского бойцовского клуба "Оплот" в количестве 200-300 человек во главе с известным провокатором Евгением Жилиным будут в 11.00 пытаться уничтожить палатки и баррикады киевского Майдана.
Провокация будет осуществляться под прикрытием сфабрикованного обращения киевлян с требованием разблокировать Крещатик. По информации штаба, киевские "гопники" отказались выполнять заказ власти по организации провокаций против Майдана", - говорится в сообщении.
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