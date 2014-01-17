Мэр Львова проиллюстрировал абсурдность законов, принятых 16 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Садовый заявил сегодня журналистам.

По его словам, «есть здравый смысл, есть Конституция. Эти законы противоречат здравому смыслу, и они не имеют ничего общего с демократической страной. Такое впечатление, что они писались не в Украине. Данные законы уводят Украину в глубокое прошлое тоталитаризма”.

"Львов включен в список ЮНЕСКО. 95% всего наследия находится во Львове. За 5 лет мы от правительства не получили ни одной гривни. Вместо этого мы имеем поддержку правительства Германии, правительства Норвегии, правительства Польши, плюс наши средства местного бюджета. Собственно за эти средства мы проводили реставрации, ремонты зданий, которые имеют особую ценность. Что тогда получается? Что мы теперь все являемся иностранными агентами, потому что получаем средства из-за границы?”, - заявил Садовый.

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„Другой пример. Во Львове есть очень много общественных организаций, которые работают с заграничными партнерами, которые получают и опыт, и финансовую поддержку деятельности. Например, мы в прошлом году получили поддержку правительства Германии по велодорожкам. У нас есть Центр ночного пребывания бездомных, который успешно работает последние 6 лет. И мы делали его, используя опыт и финансовую поддержку нидерландских коллег”, - отметил мэр Львова.

Он также отметил, что Львов тесно сотрудничает по разным направлениям с заграничными партнерами. В частности, сейчас планируется внедрение в городском совете электронного управления, в чем городу помогают правительство Швеции и правительство Эстонии.

„Если страна не имеет финансовых возможностей и не имеет такого опыта, то мы его черпаем в тех странах, которые этот опыт имеют. Это дает нам возможность получать устойчивое развитие. Это все теперь перечеркивать? Нет. Однозначно мы будем двигаться, и будем идти вперед. Я обязан на территории города Львова заботиться и защищать каждого львовянина. Я буду делать все возможное, в соответствии с теми полномочиями, которые я имею, чтобы наши львовяне не страдали от этих законов. Я убежден, что их нужно пересматривать, и что они не имеют права существовать в нашей стране», - сказал Садовый.

Как передавал УНИАН, 16 января, несмотря на блокирование оппозиции, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.

Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.

В частности, ВР приняла закон № 3879, который вносит дополнение в статью 14 Налогового кодекса Украины и определяет, что общественное объединение, которое выполняет функции иностранного агента, - это "объединение, которое для обеспечения своей деятельности получает денежные средства или имущество от иностранных государств, их государственных органов, неправительственных организации других государств, международных неправительственных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства или уполномоченных ими лиц, которые получают денежные средства или другое имущество от указанных источников, а также принимает участие, в частности в интересах иностранных источников, в политической деятельности на территории Украины".

Согласно закону, общественное объединение, которое выполняет функции иностранного агента, обязано платить налог на прибыль, который определяется как сумма доходов, полученных из других источников, уменьшенная на сумму расходов, связанных с получением таких доходов, но не выше суммы таких доходов.