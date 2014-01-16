В Польше призвали к изоляции украинской партии "Свобода"

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, соответствующий проект заявления SLD, созданной на базе бывшей Коммунистической партии Польши, зарегистрирован в польском парламенте.

"С особой обеспокоенностью Сейм Польши относится к росту популярности партии "Свобода", которая в своей деятельности ссылается на политические достижения лидеров и идеологов Организации украинских националистов, сотрудничавших во времена Второй мировой войны с гитлеровскими оккупантами, в частности, Степана Бандеры, Дмитрия Донцова и Романа Шухевича", - отмечается в проекте заявления, которым располагает УНИАН.

"Помня о преступлениях против польского населения во времена Второй мировой войны, Сейм Польши призывает всех участников польской общественной жизни бойкотировать партию "Свобода" и не принимать участия во всех организованных или соорганизованных этой группировкой мероприятий", - говорится в проекте заявления.

Оппозиционная SLD, которую в Сейме представляют 26 депутатов, аргументирует необходимость принятия такого заявления тем, что "Свобода" выступает против чествования памяти жертв Волынской трагедии, 1 января этого года организовала марш в честь 105-й годовщины со дня рождения Бандеры и входит в сеть националистических организаций Европы.

SLD обвинила "Свободу" в антисемитизме, шовинизме и антироссийских настроениях и обратила внимание, что польские политики в прошлом году принимали участие в вече на Майдане Незалежности, где также присутствовал лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

Партия заявила, что участие польских политиков в других мероприятиях, организованных партией "Свобода", стоит считать противоречащим государственным интересам Польши.