МВД успокаивает - разгонять Майдан никто не будет
19:58, 15 января 2014Политика
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В МВД в очередной раз заявляют об отсутствии у милиции каких-либо планов разгона митингующих на Майдане Незалежности в Киеве.
Милиция обещает не трогать Майдан
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, комментируя появление сообщений о том, что МВД стягивает в центр Киева дополнительные силы милиции в связи с возможным разгоном митингующих в центре столицы.
"В связи с этим МВД сообщает, что в настоящее время никаких дополнительных сил милиции в центр Киева не направляется. Это ротация правоохранителей, которые дежурят в центральной части столицы для обеспечения охраны общественного порядка", - отметили в МВД и призвали СМИ "не манипулировать общественным мнением и проверять достоверность информации в официальных источниках".
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