МВД успокаивает - разгонять Майдан никто не будет

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, комментируя появление сообщений о том, что МВД стягивает в центр Киева дополнительные силы милиции в связи с возможным разгоном митингующих в центре столицы.

"В связи с этим МВД сообщает, что в настоящее время никаких дополнительных сил милиции в центр Киева не направляется. Это ротация правоохранителей, которые дежурят в центральной части столицы для обеспечения охраны общественного порядка", - отметили в МВД и призвали СМИ "не манипулировать общественным мнением и проверять достоверность информации в официальных источниках".