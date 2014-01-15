МВД: Вмешательство депутатов в работу милиции может вызвать у граждан ощущение безнаказанности

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, на протяжении последних двух дней, 14 и 15 января, имели место несколько случаев, когда народные депутаты не соблюдали принцип невмешательства в работу работников правоохранительных органов, и подобные действия могут порождать у граждан ощущение безнаказанности и провоцировать развитие правового нигилизма в государстве.

В частности, 14 января на Бессарабский площади Киева работники Госавтоинспекции стали свидетелями конфликта двух неизвестных мужчин, который перерос в драку. Работники милиции начали разнимать молодчиков, тогда один из конфликтующих брызнул инспектору ГАИ в лицо из газового баллончика и пытался скрыться в направлении Майдана Незалежности.

Правоохранители задержали правонарушителя, 17-летнего жителя Львовской области, и составили в отношении него административные материалы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции.

Задержанный после составления процессуальных документов, был отпущен под личное обязательство народного депутата Юрия Бублика относительно того, что он обеспечит явку несовершеннолетнего в райсуд и передачу его в дальнейшем родителям.

Также 14 января около 23.00 патрульные Голосеевского райуправления столичного ГУ МВД задержали одного из трех неизвестных, которые краской разрисовывали вентиляционную трубу метрополитена. У 19-летнего студента одного из столичных вузов работники милиции изъяли полиэтиленовый пакет с несколькими баллончиками краски. На место происшествия для документирования противоправных действий задержанного и его товарищей прибыла следственно-оперативная группа.

Впоследствии туда же приехал народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, который пытался спровоцировать конфликт с правоохранителями, препятствовал проведению осмотра места происшествия и составлению необходимых процессуальных материалов. В присутствии депутата 19-летний студент отказался от каких-либо объяснений своих действий.

Сегодня утром работники ГАИ за нарушение Правил дорожного движения пытались остановить автомобиль, который двигался в начале колонны автомобилей и на номерном знаке которого содержалась наклейка, которая препятствует идентификации номерного знака.

Водитель автомобиля требование об остановке не выполнил и продолжил движение, но позже был остановлен другим патрулем ГАИ. В отношении нарушителя ПДД инспекторы пытались составить административный протокол за совершение правонарушения, но другие граждане оттеснили инспекторов от автомобиля. За руль сел мужчина, который представился народным депутатом Владимиром Яворивским, и авто во главе колонны продолжило движение. Нарушение Правил дорожного движения активистами так называемого Автомайдана были зафиксированы на видео.

«Руководство Министерства внутренних дел Украины призывает народных депутатов воздержаться от вмешательства в работу работников милиции. Кроме того, в ведомстве напоминают, что подобное поведение политиков и других публичных лиц может порождать у граждан ощущение безнаказанности и провоцировать развитие правового нигилизма в государстве», - отметили в МВД.