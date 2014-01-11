МИД не рекомендует украинцам ехать в регионы Таиланда, где продолжаются массовые акции

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в связи с развитием внутриполитической ситуации в Таиланде, которая сопровождается массовыми уличными протестами, в столице страны – г. Бангкок (ожидается, что наибольшую активность протестные акции приобретут 13 января 2014 года) и соседних с ней провинциях Нонтхабури, Самут Пракан и Пантхум Тхан, где действие чрезвычайного положения продлено до 1 марта 2014 года, МИД в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения указанных регионов.

В то же время в случае неотложной необходимости осуществления таких поездок, МИД призывает граждан проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях, не осуществлять несанкционированную фото- и видеосьемку, не вступать в споры с местным населением по вопросам, которые касаются ситуации в этой стране.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Королевстве Таиланд по номерам телефонов (+662) 685 32 16 и (+6689) 200 39 00 или звонить по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.