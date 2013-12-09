Премьер Таиланда объявила о роспуске парламента

Премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават объявила в телевизионном обращении к нации в понедельник о роспуске парламента и уходе ее правительства в отставку, передаетРИА Новости.

"Я обратилась к Его Величеству королю с петицией о роспуске парламента. Кабинет принял решение распустить парламент для того, чтобы в сложившейся кризисной ситуации предотвратить столкновения между политическими противниками и возможное кровопролитие, а также чтобы на новых всеобщих выборах народ страны решил, кого он предпочитает видеть у власти", - заявила премьер-министр.

Читайте также: Оппозиция Таиланда решила снять с себя депутатские полномочия, чтобы присоединиться к демонстрантам

По действующей конституции Таиланда в случае досрочного роспуска парламента действующее правительство уходит в отставку и становится временным, а новые выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска парламента.