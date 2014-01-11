Секретариат Омбудсмана проверяет информацию о столкновениях возле Киево-Святошинского суда

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникативной политики и связей с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, работниками Секретариата Омбудсмана проведена предварительная проверка информации по поводу событий 10 и 11 января 2014 года возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области и Святошинского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

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По информации Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, в результате вышеуказанных событий 11 человек с различной степенью телесных повреждений были доставлены транспортом экстренной медицинской помощи в столичную больницу № 17 и Киевскую областную больницу.

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Во время посещения указанных лечебных заведений работниками Секретариата уполномоченного установлено, что два человека были госпитализированы, пятеро людей отказались от госпитализации, 4 человека имели незначительные телесные повреждения и в госпитализации не нуждались.

Проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали помещение Киево-Святошинского райсуда. К помещению уда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших возле суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

Также после столкновений с бойцами спецподразделения “Беркут” возле Киево-Святошинского райсуда было госпитализировано шесть пострадавших активистов.

Кроме того, участники Автомайдана заблокировали три автобуса с бойцами «Беркута» на проспекте Победы возле помещения суда и спустили колеса в автобусах.

По данным милиции, вчера возле суда около 20 работников «Беркута» получили различные повреждения. В отношении активистов открыто несколько уголовных производство по фактам хулиганства, насилия относительно работников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.

Также столичная прокуратура открыла производство о применении силы к гражданам бойцами спецподразделения МВД «Беркут».

Справка УНИАН. 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник в тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.