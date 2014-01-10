В оппозиции обвиняют Общественный совет Майдана в работе на власти

Ультиматум относительно единого кандидата на президентских выборах, блокирования Верховной Рады с первого дня зимней сессии и необходимости добиться роспуска парламента вызвал недоумение в Штабе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

“Майдан не делегировал никаких полномочий этому самопровозглашенному общественному совету, поэтому ссылка некоторых СМИ на заявления Майдана является некорректной. Нас также удивило, что в этом заявлении выдвинут ультиматум оппозиции, а не власти, против которой собственно и собрался Майдан. Нам не понятно, почему акценты смещены с отставки правительства и Януковича как источника всех катастрофических процессов в Украине. Самопровозглашенный общественный совет проинформировал о проведении форума Евромайданов в Харькове. Очень печально, что именно такие "ультиматчики", которые действуют по сценариям технологов из Администрации Президента, будут принимать участие в этом собрании и присваивать полномочия, которые им никто не делегировал”, - говорится в сообщении.

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Как отмечает пресс-служба, оппозиционные силы в своей дальнейшей деятельности будут руководствоваться решениями, принятыми на Народных вече на Майдане а также будут реализовывать программу, утвержденную Советом Всеукраинского объединения "Майдан", в соответствии с полномочиями, делегированными народом.

Как сообщал УНИАН, Общественный совет Майдана выступил с требованием к оппозиции выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, начать блокирование Верховной Рады с первого дня зимней сессии и добиться роспуска парламента. Если же оппозиционеры не смогут заблокировать парламент и остановить бюджетный процесс, то они должны отказаться от своих 151 мандата, заявили представители ОСМ. Они назвали свой дедлайн для выдвижения оппозицией единого кандидата – 10 января. Если этого не случится, обещают отреагировать, но пока еще не уточняют, как именно.

«Мы понимаем аргументацию, что если выдвинуть единого кандидата от оппозиции, то существует опасность, что его могут отравить или что-либо другое сделать. Но поверьте нам, есть механизмы, которые ограждают от этого настолько, насколько это возможно. Для чего нужен единый кандидат? Для того чтобы общественность перед тем провела аудит этого кандидата, чтобы его поддержать. Избирательная кампания на президентских выборах начинается на следующий день после них. Уже и так времени упущено очень много», – заявил член Общественного совета Павел Жовниренко.

ОСМ готовится к Форуму евромайданов, который должен состояться в Харькове 11-12 января, для чего утвердил технические задания для делегатов.