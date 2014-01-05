В Житомире состоялся митинг в поддержку столичного Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, в Житомире на площадь Королева пришли около 100 человек. Участники акции подходили к микрофону с призывами поддержать Майдан в Киеве. По скайпу митингующие пообщались с активистами в Киеве и Львове, обменялись новостями. На митинге прозвучало, что акции в этом году будут продолжаться, и житомирский Евромайдан с небольшим перерывом на праздники и в дальнейшем будет собираться каждый вечер в 18.00.

Читайте также: В Житомире несколько сотен человек митингуют в поддержку Евромайдана

Также в Житомире началось формирование областной организации Всеукраинского объединения «Майдан», сообщили активисты Евромайдана. В совет областного «Майдана» войдут представители общественности, оппозиционных политических сил, студенчество. Этот процесс планируют завершить к Рождеству.