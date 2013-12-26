Ведущий телеканала ZIK заявляет, что его избил депутат-«свободовец» Львовского облсовета

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ZIKа.

Как отмечается в сообщении, «на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа Галицкого райотдела милиции, которая выясняет обстоятельства нападения. Добродомов написал соответствующее заявление в правоохранительные органы, будут сняты побои».

«Медиахолдинг ZIK решительно осуждает поведение депутата Львовского областного совета и обращается с призывом к руководству ВО «Свобода» отреагировать на позорный поступок своего коллеги», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода» опровергают информацию об избиении.

По словам Сытника, он действительно имел словесную перепалку с Добродомовым, которая проходила в помещении Львовского областного совета в присутствии нескольких свидетелей.

«Всеукраинское объединение ”Свобода” возмущено попытками провокаций, которые пытается реализовать генеральный директор телеканала ”ZІК” Добродомов. Считаем, что применять такие методы самопиара и политической борьбы - противно и подло. Обвинять в избиении заместителя заведующего кафедры менеджмента и администрирования НУ ”Львовская политехника”, кандидата наук, доцента Сытника – по крайней мере, бессмысленно», - отмечается в сообщении.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, Галицким райотделом милиции 26 декабря, начато досудебное расследование по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.

Как отмечается в сообщении, в Галицкий райотдел милиции Львова 26 декабря в 18.30, поступило сообщение от работника Львовского областного совета о том, что в помещении Львовского областного совета 41-летний депутат Львовского областного совета нанес телесные повреждения 36-летнему львовянину, работнику средств массовой информации.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.171 УК Украины (препятствование профессиональной деятельности журналистов).