В ГПУ рассчитывают к вечеру получить первые результаты по делу Чорновил

Об этом заявил генеральный прокурор Виктор Пшонка, выступая на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры, видео из которой распространил отдел связей со средствами массовой информации ГПУ.

Пшонка напомнил, что сегодня утром была создана следственно-оперативная группа для расследования избиения Чорновил.

«Руководителем группы процессуальных руководителей я назначил своего заместителя Романа Андреева. Проведение самого расследования Генеральной прокуратурой поручено Главному следственному управлению Министерства внутренних дел», - сказал он.

Пшонка отметил, что сегодня утром на месте происшествия проводится повторный осмотр, работают криминалисты.

«И уже к вечеру мы ожидаем первых результатов», - уточнил генеральный прокурор.

Кроме того, Пшонка проинформировал о том, что следователи уже обратились ко всем возможным очевидцам этого происшествия, а также к организациям, которые находятся недалеко от места преступления, с просьбой предоставить видеоматериалы с камер наблюдения.

Читайте также: Журналистка Татьяна Чорновил рассказала, как ее молча били двое мужчин (видео).

«Сегодня чрезвычайно важно в условиях максимальной открытости расследовать это дело. Следствие тщательным образом изучит все возможные версии преступления. В настоящее время мы имеем таких версий несколько», - отметил он.

В заключение генеральный прокурор обратился к присутствующим на коллегии прокурорам областного уровня. «Все происшествия, связанные с деятельностью журналистов, препятствованием их законной профессиональной деятельности, – вы обязаны брать под личный контроль в регионе», - подытожил Пшонка.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновил жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе недалеко от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном авто, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышло несколько мужчин. Неизвестные вытянули Чорновил из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновил.