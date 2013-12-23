Через два года Украина может быть поглощена Евразийским союзом - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

«Сейчас возобновились разговоры о создании Евразийского экономического союза в 2015 году как следующего этапа евразийской интеграции после Таможенного союза, и то, что Украине сейчас не ставят условий относительно немедленного членства в Таможенном союзе, – это еще ничего не означает, тот контроль кредитно-финансовый, который устанавливается российским руководством над Украиной, ее экономикой, промышленностью, энергетикой, – этот контроль намного глубже и более эффективнее присоединения к Таможенному союзу, чем контроль Кремля над Лукашенко или Назарбаевым, в нашем случае - это полная зависимость», - убежден политический эксперт.

Он подчеркивает, что «ситуация программируется так, что в 2015 году любой президент Украины, даже если это будет не Янукович, будет вынужден играть по российским правилам, потому что он будет должником России не на 15 млрд, а намного больше, потому что, чтобы отдать эти деньги, придется одалживать еще, а одалживать, кроме россиян под отсутствие реформ немногие будут. Украина может перепрыгнуть фазу Таможенного союза в 2015 году и абсолютно безальтернативно может быть поглощена Евразийским экономическим союзом с выходом потом на валютный союз, политический союз. То, что рубль пытаются ввести в резервную валюту Украины с российской подачи есть уже сейчас».

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По словам Горбача, «российский подход простой – мы вам одалживаем деньги, мы понимаем, что вы банкроты, и не сможете нам эти деньги вернуть и мы заберем этот долг тем, что нам нравится: украинская ГТС, или Военно-промышленный комплекс, авиа- или кораблестроение. Это не значит, что кооперация для Украины принесет большую пользу, а это будет значить, что РФ просто заберет эти предприятия в свою собственность или поставит их под свой контроль».

По словам эксперта, такая схема была применена и в Армении, где сначала подняли цену на газ, загнали Армению в долги, а затем забрали у нее все, что у нее есть, включая атомную электростанцию, армянскую железную дорогу, которая не имеет выхода никуда, и т.д. В Беларуси аналогичная ситуация, когда забрали за долги: «Лукашенко расплачивался имуществом там, где не мог заплатить деньгами, и здесь ожидать каких-то инвестиций или модернизации абсолютно не приходится. Инвестиций не будет – будет экспроприация, погашение внешнего долга, потому что Россия не МВФ, она не благотворитель, она ведет экономическую экспансию и под нее подводит политическую платформу», - объяснил аналитик.

«Для 15 млрд долларов 2 года – чрезвычайно короткий срок заимствования, но нашу власть ничего не останавливает, потому что они очень боятся потерять контроль над властью – это будет означать для них полный крах и, возможно, лишение собственности или свободы», - отметил Горбач.