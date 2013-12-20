Договоренности про ассоциацию Украины и ЕС остаются в силе - Арбузов

Украина не отказывается от евроинтеграционного выбора, но в то же время намерена сохранить стратегическое партнерство с Россией — заявил сегодня во время круглого стола с участием трех президентов Украины, а также представителей правительства и оппозиции первый-вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Очевидно, что выбор Украины не должен быть «или-или». Украина должна двигаться в Евросоюз, но сохранить в лице России стратегического партнера. Благодаря усилиям президента (Виктора Януковича) мы еще раз однозначно закрепили за РФ этот статус. Это очень важно и позитивно. Теперь нам нужно сделать так, чтобы и далее двигаться в ЕС. Что касается ценностей и стандартов выбор должен быть однозначным — ЕС. И мы должны его подтвердить именно сейчас, когда к нам приковано внимание всего мира», — заявил Арбузов.

Он напомнил, что позиция ЕС состоит в том, что двери для Украины остаются открытыми, а между Киевом и Брюсселем разрабатывается дорожная карта по имплементации норм и требований ЕС. Арбузов также напомнил, что речь идет о финансовой поддержке, которая потребуется Украине для имплементации требований ассоциации, в частности переход на новые стандарты. По словам первого-вице-премьера это очень чувствительная тема для Украины, ее экономики и промышленности, по поводу которой правительство хотело бы получить четкие ответы со стороны ЕС.

«Мы не «торгуемся». Но мы хотим понимать, что будет завтра. Речь идет о совместной инвестиции в модернизацию Украины на основе европейских стандартов и ценностей», — сказал Арбузов.