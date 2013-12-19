Митингующие хотят установить у Киевсовета 10-метровую ель (фото)

Митингующие привезли елку метров 10 высотой. Сейчас она лежит на тротуаре, огражденная сигнальными лентами.

Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что митингующие установят новогоднюю ель перед зданием мэрии.

Об этом еще днем сообщил со сцены Майдана лидер УДАРа Виталий Кличко.

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Вместе с тем на сцене Майдана сейчас проходят выступления лидеров оппозиции. Они рассказывают митингующим о законопроекте об амнистии всем участникам массовых акций в Украине, а также говорят, что на этом борьба не завершена. В частности, Кличко заявил, что следующей победой должна стать отставка правительства Николая Азарова.

В свою очередь лидер «Свободы» Олег Тягнибок отметил, что на сегодняшних переговорах с депутатами большинства, последние настаивали, чтобы амнистия также касалась и правоохранителей. Однако, оппозиции удалось отстоять свою позицию и не пойти на такие предложения.