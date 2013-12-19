Митингующие хотят установить у Киевсовета 10-метровую ель (фото)

20:48, 19 декабря 2013
Политика
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Митингующие привезли десятиметровую ель, которую планируется установить возле Киевсовета

Елка у КГГА / Кадр: Радио Свобода

Митингующие привезли елку метров 10 высотой. Сейчас она лежит на тротуаре, огражденная сигнальными лентами.

Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что митингующие установят новогоднюю ель перед зданием мэрии.

Ель у КГГА / Кадр: Радио Свобода

Об этом еще днем сообщил со сцены Майдана лидер УДАРа Виталий Кличко.

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Вместе с тем на сцене Майдана сейчас проходят выступления лидеров оппозиции. Они рассказывают митингующим о законопроекте об амнистии всем участникам массовых акций в Украине, а также говорят, что на этом борьба не завершена. В частности, Кличко заявил, что следующей победой должна стать отставка правительства Николая Азарова.

В свою очередь лидер «Свободы» Олег Тягнибок отметил, что на сегодняшних переговорах с депутатами большинства, последние настаивали, чтобы амнистия также касалась и правоохранителей. Однако, оппозиции удалось отстоять свою позицию и не пойти на такие предложения.

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