Клюев: Украина может развалиться даже не на две, а на три части

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев в интервью корреспондентам телеканала ARD и газеты «Берлинер Цайтунг» (Германия), сообщает пресс-служба СНБО.

То, что произошло на площади в ночь на 30-е ноября Андрей Клюев назвал большой трагедией. «То, что пострадали невинные люди, это горе. Это очень плохо. Я считаю, то, что произошло, было чистейшей воды провокацией », - сказал Секретарь СНБО Украины.

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«Любую такую ​​проблему можно решить только мирным путем. Если какая-то из сил пытается диктовать свои условия, это путь в никуда », - сказал Андрей Клюев.

«Политики, которые не готовы к компромиссу, не думают о будущем Украины. Если продолжать обвинять друг друга, это путь к развалу страны даже не на две, а на три части. И такие сценарии в нашей стране, к сожалению, возможны», - сказал Секретарь СНБО Украины.

Он также заявил, что с 10-го декабря уже велись определенные консультации с представителями оппозиции. «Фактически мы договорились о том, что половину проблем можно было урегулировать в переговорном процессе. Если вы обратили внимание, уже на следующий день начал работу круглый стол. Мне Президент Украины поручил организационные вопросы по его проведению. Я непосредственно вел переговоры с представителями оппозиции о том, кто и в каком формате будет принимать участие в его заседании », - сказал Секретарь СНБО Украины.