Глава МИД Австрии: Украина должна сближаться с РФ и с ЕС

"Государства должны суверенно принимать решения. Я убежден, что для Украины должно быть в конечном счете возможно как сближение с ЕС, так и тесное сотрудничество с Россией. Все остальное будет в экономическом плане для Украины бессмысленно", - отметил он, передает РИА Новости.

По теме: Польша и Германия обсудят ситуацию в Украине

Комментируя утверждение журналиста о том, что сегодня перед Украиной стоит жесткий выбор — или зона свободной торговли с ЕС, или Таможенный союз с Россией, новый министр сказал: "Модель "или-или" не имеет будущего".