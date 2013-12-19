Глава МИД Австрии: Украина должна сближаться с РФ и с ЕС

05:58, 19 декабря 2013
Политика
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Назначенный в понедельник 27-летний министр европейских и иностранных дел Австрии Себастиан Курц заявил, что концепция "или-или" применительно к отношениям Украины с ЕС и Россией не имеет будущего

украина россия евросоюз / Фото : lenta-ua.net

"Государства должны суверенно принимать решения. Я убежден, что для Украины должно быть в конечном счете возможно как сближение с ЕС, так и тесное сотрудничество с Россией. Все остальное будет в экономическом плане для Украины бессмысленно",  - отметил он, передает РИА Новости.

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Комментируя утверждение журналиста о том, что сегодня перед Украиной стоит жесткий выбор — или зона свободной торговли с ЕС, или Таможенный союз с Россией, новый министр сказал: "Модель "или-или" не имеет будущего".

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