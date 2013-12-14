Москаль пугает Захарченко судом в Гааге

Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает пресс - служба ВО "Батькивщина".

По его словам, такие факты были установлены во время параллельного расследования, которое проводила оппозиция.

«Если не будут приняты меры по Захарченко со стороны высшего политического руководства государства, на него будет подано в уголовный суд в Гааге», - отметил Москаль, объяснив, что поскольку Украина не присоединилась к Международному уголовному суду по правам человека, в суд будут подавать люди с двойным гражданством и граждане других стран, которые есть среди пострадавшие.

Также Москаль сообщил, что «еще до начала разгона шифрограммой под грифом «секретно» был предоставлен приказ всем областям, кроме Закарпатской и Ивано - Франковской, направить «Беркут» в распоряжение МВД.

«Не КГГА, Не СНБО, а именно МВД», - подчеркнул Москаль.

Он добавил, что ни председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, ни заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович не управляли «Беркутом», это непосредственно делало руководство МВД.

«Перед разгоном начальник управления общественной безопасности Мариненко проводит инструктаж по указанию МВД и ставит задачи подразделениям «Беркута» Крыма, Полтавской, Черниговской, Сумской, Луганской областей и города Киева разогнать митинг Евромайдана», - добавил Москаль.

Также депутат заявил, что разгон был спланированым, а «Беркуту» выдали не резиновые дубинки, а пластиковые, которые значительно опаснее и запрещенные всеми конвенциями в мире.

«Я не понимаю, почему не были вручены подозрения в совершении преступления Захарченко, Мартыненко и заместителю начальника Управления общественной безопасности в г. Киеве Сергею Карандюку», - подчеркнул Москаль.

Он отметил, что политическое руководство страны отвечает за то, чтобы подозрения о совершении преступления были вручены министру внутренних дел Захарченко, руководителям "Беркута" в Крыму, Полтавской, Черниговской, Сумской, Луганской областях и г. Киев, а также Мариненко и Карандюку, - « лицам, отдававшим преступные приказы по разгону Евромайдана».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4 часов утра «Беркут » жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как "беркутовцы" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал.

На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.

13 декабря Янукович заявил, что к жестокому разгона Евромайдана 30 ноября причастны три человека.

14 декабря генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сообщил, что до разгона Евромайдана причастны заместитель секретаря СНБО Сивкович, председатель КГГА Попов, начальник Киевской милиции Владимир Коряк и его заместитель по общественной безопасности Петр Федчук. Им вручены уведомления о подозрении в превышении служебных полномочий.