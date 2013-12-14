Кожара: Евромайдан вредит интересам Украины

Об этом заявил министр иностранных дел страны Леонид Кожара в эфире телеканала "Интер", пишет РИА Новости.

"На переговорах с ЕС мы говорим: "У нас есть такие условия — мы хотим компенсации, хотим иметь техническую, финансовую помощь". И в это время проходит митинг, где говорят: "Нам ничего не нужно, а нужно немедленно подписывать (соглашение с ЕС)". В Брюсселе так и говорят: "А чего вы просите, подписывайте немедленно". То же самое происходит и в России — мы приезжаем, говорим: "Нужно восстанавливать торговлю, нам нужно цену на газ другую". А нам в России говорят: "Там стоят люди, вы разберитесь, чего вы хотите?" — сказал Кожара.