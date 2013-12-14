Попов: власть готова к митингам в Киеве

"В эти выходные в центре Киева ожидаются многолюдные массовые мероприятия. Проходить они будут при резком ухудшения погодных условий. Это требует особой ответственности и толерантности от участников и организаторов акций, от власти и правоохранительных органов", - говорится в обращении Попова, распространенном его пресс-службой.

"СМИ распространяют сведения о вероятности провокаций, силового противостояния между участниками акций и между ними и правоохранительными органами. Исполнительная власть столицы обратилась в милицию с просьбой сделать все, чтобы избежать угрозы насилия и обеспечить законное право граждан на проведение мирных акций", - отметил он.

Попов обратился с просьбой к киевлянам, чьи автомобили припаркованы на улицах центра города, переместить их в другие места.

"Киевская горадминистрация готова поддерживать надежное газо-, электро-, тепло-и водоснабжения и работу транспорта при любом повороте событий", - подчеркнул он.

"Особое внимание - безопасности жизни и здоровья людей. В повышенную готовность приведены все аварийно-спасательные службы. Предусмотрено круглосуточное дежурство машин неотложной помощи в местах значительного скопления людей", - сказал Попов.

"К работе в особом режиме готовы метрополитен и другие виды общественного транспорта. Владельцев частных авто прошу избегать проезда по центральным улицам без необходимости. Киевская городская власть готова выполнить свой ​​долг перед людьми при любых политических и погодных условиях", - отметил чиновник.