В СБУ готовятся обезвредить террористов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

В СБУ объяснили, что такие меры вызваны "нередкими анонимными сообщениями о заминировании объектов с массовым пребыванием людей и угрозами совершить взрывы, которые имели место в ноябре и декабре этого года на фоне сложной ситуации в центральных районах столицы".

В ведомстве заверили, что решение усилить готовность принято в рамках украинского законодательства.

"Мероприятия, осуществляемые подразделениями СБУ, МВД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минздрава, Мининфраструктуры, других субъектов борьбы с терроризмом и органов исполнительной власти, направленные исключительно на обеспечение безопасности населения и недопущения преступной деятельности с террористической целью", - заявили в СБУ.

Эти меры, заверили в ведомстве, имеют предохранительный характер. "Они предусматривают постоянный межведомственный обмен информацией, проверку готовности сил и средств, в том числе систем экстренного оповещения", - сказано в заявлении.

"С целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью жителей и гостей Киева, подтверждения или опровержения версии об угрозах террористического характера осуществляются мероприятия по проверке анонимных угроз совершить взрывы и устанавливаются правонарушители, выясняются их мотивы", - добавили в СБУ.