Информационный телемарафон «Выборы 2012. Апгрейд»

Телемарафон «Выборы 2012. Апгрейд», посвященный перевыборам в 5 округах, начнется 15 декабря в 19:00 .

Вести марафон будут Виктория Сюмар и Роман Чайка. Марафон будет проходить в формате ток-шоу из павильона «5 канала».

Эфир будет наполнен тематическими сюжетами и оперативными сообщениями о ходе голосования благодаря прямым включением журналистов, наблюдателей и активистов непосредственно с места событий.

Ключевые темы для обсуждения:

анализ избирательных событий;

изменение акцентов в программах партий и кандидатов;

возможность и наличие нарушений, их сценарии и реализация;

повлияет общеполитическая ситуация в стране на явку избирателей?

Гостями марафона будут Александр Черненко, председатель Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины"; Ольга Айвазовская, председатель правления общественной сети "Опора", Андрей Магера, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины, а также представители власти и оппозиции. Продолжительность марафона будет зависеть от насыщенности поствыборных событий.