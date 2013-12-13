Рыбак просит отказаться от призывов не платить налоги и бросать работу

16:21, 13 декабря 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак призывает оппозицию разблокировать работу парламента и искать пути выхода из сложившегося политического кризиса.

Володимир Рибак хоче розблокування роботи Ради

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«На сегодня это единственная площадка (Верховная Рада - УНИАН), где оппозиция может высказать свое мнение, власть - свое мнение... На митингах поднимали важные вопросы, но я думаю, что мы должны вернуться в Верховную Раду. Верховная Рада на сегодня заблокирована. У нас предстоит последняя пленарная неделя в этом году, и я считаю, что Верховная Рада - это центр политической дискуссии в стране. И нам надо вернуться к ее работе. Я обращаюсь к главам парламентских фракций: давайте посмотрим, сколько нам необходимо времени, чтобы успели выступить все желающие, и уладить этот вопрос», - отметил Рыбак.

Он обратился с просьбой к политикам, которые выступают на майданах в Киеве и регионах, не призывать людей «оставлять свои рабочие места, не платить налоги и так далее».

«Что это за призывы? Чем мы будем платить пенсии, стипендии, заработные платы бюджетникам? Такие призывы - неполитические. Они приводят к дезорганизации общества. Я прошу политиков, которые есть на Майдане: этого делать не нужно. У нас есть возможность рассматривать все вопросы в парламенте. И для начала нужно выслушать друг друга в Верховной Раде», - добавил Рыбак.

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