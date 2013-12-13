Рыбак просит отказаться от призывов не платить налоги и бросать работу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«На сегодня это единственная площадка (Верховная Рада - УНИАН), где оппозиция может высказать свое мнение, власть - свое мнение... На митингах поднимали важные вопросы, но я думаю, что мы должны вернуться в Верховную Раду. Верховная Рада на сегодня заблокирована. У нас предстоит последняя пленарная неделя в этом году, и я считаю, что Верховная Рада - это центр политической дискуссии в стране. И нам надо вернуться к ее работе. Я обращаюсь к главам парламентских фракций: давайте посмотрим, сколько нам необходимо времени, чтобы успели выступить все желающие, и уладить этот вопрос», - отметил Рыбак.

Он обратился с просьбой к политикам, которые выступают на майданах в Киеве и регионах, не призывать людей «оставлять свои рабочие места, не платить налоги и так далее».

«Что это за призывы? Чем мы будем платить пенсии, стипендии, заработные платы бюджетникам? Такие призывы - неполитические. Они приводят к дезорганизации общества. Я прошу политиков, которые есть на Майдане: этого делать не нужно. У нас есть возможность рассматривать все вопросы в парламенте. И для начала нужно выслушать друг друга в Верховной Раде», - добавил Рыбак.