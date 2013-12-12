Янукович убедил Эштон в реальности экономических опасностей ассоциации с ЕС

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон считает реальными вызовы, которые стоят перед экономикой Украины в связи с подписанием Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом она сказала сегодня, сообщает польский TVN24.

Эштон отметила, что Президент Украины Виктор Янукович во время двух встреч с ней на этой неделе заверил в правдивости своего намерения подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, назвав причиной задержки с подписанием экономические проблемы в стране.

"Он говорит о том, что нуждается в экономической помощи. По моему мнению, эти вызовы реальны", - сказала она.

Эштон отметила, что украинская власть должна не только Европейский Союз просить о предоставлении помощи.

"Просьбы о поддержке не должны быть направлены только в сторону Европейского Союза. Он должен также показать, что имеет экономический план, связанный с Соглашением об ассоциации, который учитывает также энергетическую политику", - сказала дипломат.

Как сообщал УНИАН, украинская власть объяснила отказ от запланированного на конец ноября подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом недостаточной поддержкой с его стороны для украинской экономики в условиях прогнозируемого блокирования доступа товаров из Украины на российский рынок.

11 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина нуждается в финансовой помощи в размере 20 млрд евро для компенсации потерь в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов говорил о 10 млрд евро.